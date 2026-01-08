Ultime News

8 Gen 2026 Dal Mit di Boston al liceo Aselli
per insegnare chimica e AI
8 Gen 2026 Cassa Padana: minibond da 6 milioni
di euro destinato a Le Due Valli
8 Gen 2026 Al Ponchielli arriva "Scandalo"
L'intervista ad Anna Valle
8 Gen 2026 Emilio Solfrizzi e Irene Ferri
l'11 e il 12 gennaio al Ponchielli
8 Gen 2026 Tentate rapine con coltelli:
misure cautelari per tre minorenni
Ucraina, raid russi su infrastrutture: un milione di famiglie senza acqua né luce

(Adnkronos) – Più di un milione di famiglie nella regione di Dnipropetrovsk, nell’Ucraina centrale, sono rimaste senza acqua ed elettricità dopo gli attacchi notturni russi alle infrastrutture energetiche del Paese. Lo ha dichiarato sui social media Oleksy Kuleba, vice primo ministro per la ricostruzione dell’Ucraina, aggiungendo che “i lavori di riparazione proseguono nella regione di Dnipropetrovsk per ripristinare la fornitura di riscaldamento e acqua a oltre un milione di utenti”.  

Le unità di difesa aerea hanno neutralizzato 31 droni russi sul territorio della regione di Dnipropetrovsk. Non sono state riportate vittime  

 

