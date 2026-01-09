Ultime News

9 Gen 2026 Don Rescalli, prete pittore:
riaperta la mostra ad Azzanello
9 Gen 2026 Guidesi a Pizzighettone: "ZLS alla
Tencara, una grande opportunità"
9 Gen 2026 Cliente "pestato" al Juliette: "Era
ubriaco, ha fatto tutto da solo"
9 Gen 2026 Giornata della memoria: a teatro
" I sommersi e i salvati" di Levi
9 Gen 2026 Il Pd dopo le dimissioni di Bellini
Le reazioni di Burgazzi e Galletti
Nazionali

Bomba day a Rovereto, domenica niente treni sulla linea del Brennero fino alle 14.30

(Adnkronos) – Bomba day a Rovereto domenica 11 gennaio 2026. Circolazione ferroviaria sospesa tra le stazioni di Ala e Trento, dalle ore 9.30 alle ore 14.30 di domenica, per consentire le operazioni di disinnesco e rimozione di una bomba della Seconda Guerra mondiale trovata a Rovereto. Cancellati tutti i regionali tra Trento e Ala e i regionali veloci tra Bolzano e Verona Porta Nuova. Alcuni Frecciarossa saranno limitati a Verona Porta Nuova con soppressione della tratta fino a Bolzano, mentre l’Intercity Bolzano – Bari verrà posticipato. L’orario indicato per il termine delle attività – ossia le 14.30 – è legato all’effettivo completamento dell’intervento degli artificieri.  

