Campello-Morata, la figlia Bella compie gli anni: il ‘segnale’ di riavvicinamento

(Adnkronos) –

Segnali di riavvicinamento tra Alvaro Morata e Alice Campello. Dopo settimane di indiscrezioni su una possibile crisi, la coppia è tornata a mostrarsi unita sui social in occasione del compleanno della figlia Bella che oggi compie 3 anni.

L’attaccante del Como ha condiviso una foto insieme alla bambina accompagnata da una dedica affettuosa: “Non importa quanti anni compi. Sarai sempre la mia bambina. Buon compleanno bambina mia. Non cambiare mai. Papà ti ama alla follia”.

Poco dopo anche l’influencer ha postato un tenero video con Bella in cui ripercorre uno dei momenti più delicati vissuti dalla famiglia: “Oggi, tre anni fa, ero in terapia intensiva a Madrid e tu eri appena nata. Sei arrivata per ricordarmi quanto la vita sia preziosa e, dal primo istante, l’hai rivoluzionata. Tanti auguri al mio tornado preferito: sempre sorridente, felice e capace di dirigere tutti, nonostante sia la più piccola. Questa data resterà per sempre nel mio cuore: è stata una rinascita e mi ha regalato la mia piccola migliore amica, per sempre”.

Ma a catturare l’attenzione è stato il gesto social dei due: Campello e Morata sono tornati a interagire pubblicamente, dopo settimane di silenzio, scambiandosi like reciproci sui loro post. Un segnale che sembra indicare un riavvicinamento, almeno sul fronte familiare, nonostante le voci di difficoltà che circolano da tempo.