Ultime News

9 Gen 2026 Crisi nera alla Sogis: lavoratori
senza stipendio da settembre
9 Gen 2026 Scontro auto-bici in viale
Concordia: ferito 31enne
9 Gen 2026 Incidente a Castelvetro, statale 10
bloccata. Grave 66enne cremonese
9 Gen 2026 Manin e CrArt: tornano gli eventi
culturali al Caffé Torriani
9 Gen 2026 Intelligenza artificiale: dal Mit
di Boston le lezioni al Torriani
Video Pillole

Delmastro “Qui per raccontare quanto la mafia sia bestiale e disumana”

CUSTONACI (TRAPANI) (ITALPRESS) – “Siamo qui per raccontare quanto la mafia sia bestiale e disumana, quanto non sia vera la storia delle regole d’onore: non esiste una società d’onore nel momento in cui si esegue la condanna a morte di un bambino e di un servitore dello Stato”. Lo ha dichiarato Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario alla Giustizia, in occasione della manifestazione “Un Angelo al Galoppo” in ricordo del piccolo Giuseppe Di Matteo, 12 anni, rapito e sciolto nell’acido.
xa3/tvi/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...