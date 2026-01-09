Ultime News

9 Gen 2026 Manin e CrArt: tornano gli eventi
culturali al Caffé Torriani
9 Gen 2026 Intelligenza artificiale: dal Mit
di Boston le lezioni al Torriani
9 Gen 2026 In biblioteca al via laboratorio
teatrale dedicato ai bambini
9 Gen 2026 Al Ponchielli il 13 e 14 gennaio
va in scena "Riccardo III"
9 Gen 2026 Giornata Memoria, al Ponchielli
letture da "I sommersi e i salvati"
Video Pillole

Groenlandia, Meloni “Non credo che gli Usa interverranno militarmente”

ROMA (ITALPRESS) – “Continuo a non credere nell’ipotesi che gli Stati Uniti abbiano in programma un’azione militare per assumere il controllo della Groenlandia, opzione che chiaramente non condividerei e che credo non converrebbe a nessuno, neanche agli Stati Uniti. È quello che è stato ribadito anche nello Statement sottoscritto dai principali leader europei”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della conferenza stampa di inizio anno.

sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...