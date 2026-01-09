A partire da mercoledì 14 gennaio inizia il laboratorio teatrale dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni ed ai loro famigliari, un percorso da fare assieme per unire generazioni con i ricordi, promosso dalla Biblioteca di Cremona.

Attraverso esercizi teatrali, momenti di racconto, giochi espressivi e creazione scenica, due generazioni lontane nel tempo ma vicine nel cuore costruiranno assieme uno spettacolo finale. A tenere il laboratorio sarà l’attore e regista Massimiliano Pegorini.

Le lezioni, che saranno gratuite, si terranno nella Sala Ragazzi ogni mercoledì (ore 16.30-18). Per info e/o iscrizioni è possibile contattare gli organizzatori al numero 0372 495613 o alla mail sala.ragazzi@bibliocremona.it.

