Ultime News

9 Gen 2026 Intelligenza artificiale: dal Mit
di Boston le lezioni al Torriani
9 Gen 2026 In biblioteca al via laboratorio
teatrale dedicato ai bambini
9 Gen 2026 Al Ponchielli il 13 e 14 gennaio
va in scena "Riccardo III"
9 Gen 2026 Giornata Memoria, al Ponchielli
letture da "I sommersi e i salvati"
9 Gen 2026 Campagna Amica in p. Stradivari,
domenica 11 gennaio si riparte
Cronaca

In biblioteca al via laboratorio
teatrale dedicato ai bambini

La sala ragazzi della biblioteca di Cremona
Fill-1

A partire da mercoledì 14 gennaio inizia il laboratorio teatrale dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni ed ai loro famigliari, un percorso da fare assieme per unire generazioni con i ricordi, promosso dalla Biblioteca di Cremona.

Attraverso esercizi teatrali, momenti di racconto, giochi espressivi e creazione scenica, due generazioni lontane nel tempo ma vicine nel cuore costruiranno assieme uno spettacolo finale. A tenere il laboratorio sarà l’attore e regista Massimiliano Pegorini.

Le lezioni, che saranno gratuite, si terranno nella Sala Ragazzi ogni mercoledì (ore 16.30-18). Per info e/o iscrizioni è possibile contattare gli organizzatori al numero 0372 495613 o alla mail sala.ragazzi@bibliocremona.it.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...