Un gravissimo incidente a Castelvetro Piacentino, lungo la statale 10 ha causato forti rallentamenti al traffico tra Cremona e la sponda piacentina.

Lo scontro, tra un camion proveniente da Cremona e un’autovettura Ford Focus, proveniente dalla direzione opposta, si è verificato intorno alle 13.30 sul sovrappasso ferroviario che porta al centro commerciale Verbena.

Un impatto frontale violentissimo, che ha fatto sbandare entrambi i mezzi. L’auto si è incastrata nel guardrail con la parte anteriore, mentre la motrice del camion è finita nella scarpata, restando appesa al rimorchio, rimasto invece sulla carreggiata.

Gravissimo il conducente della vettura, un 66enne di Cremona. I soccorritori del 118, giunti sul posto con ambulanza, auto medica ed elisoccorso, hanno chiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco di Piacenza, che hanno dovuto estrarre il ferito dalle lamiere. L’uomo presentava trauma cranico e toracico, oltre alla frattura degli arti inferiori e a molteplici contusioni.

Gli operatori hanno dovuto stabilizzarlo sul posto, praticandogli una trasfusione immediata, in quanto aveva perso troppo sangue, e lo hanno poi intubato, prima di trasportarlo in codice rosso all’ospedale maggiore di Parma. Le sue condizioni appaiono gravissime.

Illeso invece il conducente del mezzo pesante, un autoarticolato che trasportava mangime, in parte riversatosi sull’asfalto. I rilievi del caso sono stati affidati ai carabinieri di Monticelli d’Ongina, mentre i colleghi di Caorso e Fiorenzuola si sono occupati di gestire la viabilità, in quanto la strada è stata chiusa.

A causa dell’incidente il ponte in ferro tra Cremona e Castelvetro è rimasto chiuso per circa un’ora, con pesanti ripercussioni sul traffico. Si sono formati lunghi incolonnamenti in tangenziale, a partire dal piazzale Tamoil in direzione sud: una situazione che si ripete spesso in occasione di incidenti nei pressi del vecchio manufatto, dove la ristrettezza delle corsie manda in tilt la circolazione.

