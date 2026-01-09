Ultime News

9 Gen 2026 Crisi nera alla Sogis: lavoratori
senza stipendio da settembre
9 Gen 2026 Scontro auto-bici in viale
Concordia: ferito 31enne
9 Gen 2026 Incidente a Castelvetro, statale 10
bloccata. Grave 66enne cremonese
9 Gen 2026 Manin e CrArt: tornano gli eventi
culturali al Caffé Torriani
9 Gen 2026 Intelligenza artificiale: dal Mit
di Boston le lezioni al Torriani
Infortuni, Rossi Gasparrini: “Assicurazione incidenti domestici riconosce valore lavoratori”

(Adnkronos) – “Quando ci si iscrive all’assicurazione Inail per gli incidenti domestici si acquisisce e si riconosce il valore di lavoratrice o lavoratore della famiglia che produce un valore oltre che sociale anche economico per tutto il Paese. La legge 3 dicembre 1999, n. 493, ha istituito una polizza assicurativa contro gli infortuni domestici che riconosce e valorizza chiunque impieghi le proprie energie in maniera abituale, esclusiva e gratuita, nell’ambito domestico”. Così Federica Rossi Gasparrini, presidente del Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale per l’assicurazione contro gli infortuni domestici, con Adnkronos/Labitalia parla della campagna informativa di comunicazione biennale ‘Non fidarti degli insoliti sospetti’, con la quale l’Inail punta a diffondere la cultura della prevenzione dei rischi legati alle attività casalinghe e il valore sociale della tutela assicurativa obbligatoria.  

“E’ rivolta – spiega – a tutte le persone che si dedicano in via prioritaria e gratuitamente al lavoro di cura nell’ambito della propria famiglia. Secondo me riconoscersi in un ruolo di dignità massima per aver svolto il lavoro per gli altri e gratuitamente dovrebbe dare un maggiore ‘convincimento’ di se stessi”.  

“Inoltre – aggiunge – un’assicurazione contro gli infortuni comporta delle tutele. Nel caso di invalidità permanente ogni mese di ottiene un riconoscimento economico che permette di affrontare la vita. Il lavoro domestico è, infatti, assicurato ed equiparato, nella tutela, al lavoro retribuito”.  

