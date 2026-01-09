Ultime News

Nazionali

‘La Grazia’ di Sorrentino nella longlist dei Bafta: è tra i Migliori film stranieri

(Adnkronos) –
‘La Grazia’ di Paolo Sorrentino è entrato nella longlist dei Bafta Film Award, gli Oscar britannici, nella categoria dei Migliori film stranieri. Il regista partenopeo se la gioca con ‘Un semplice incidente’, ‘La mia famiglia a Taipei’, ‘No Other Choice’, ‘Nouvelle Vague’, ‘Rental Family – Nelle vite degli altri’, ‘L’agente segreto’, ‘Sentimental Value’, ‘Sirāt’ e ‘La voce di Hind Rajab’. 

Le nomination verranno annunciate il 27 gennaio, mentre la cerimonia si terrà il 22 febbraio alla Royal Festival Hall di Londra, con Alan Cumming per la prima volta come conduttore. 

