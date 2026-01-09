La volta buona, Nikita Perotti e il mistero dell’età. Poi, le parole per Delogu

(Adnkronos) – Si parla ancora di Andrea Delogu e Nikita Perotti, i vincitori di Ballando con le stelle, che nel corso del programma hanno instaurato un legame speciale. La loro complicità aveva fatto sperare, tra giudici e utenti social, in un rapporto più intimo. Andrea Delogu ha più volte smentito citando anche come ‘problema’ la differenza di età: lei ha 43 anni e lui 21. “Non è la differenza d’età il problema, ma che Nikita è troppo piccolo”, aveva scherzato la conduttrice televisiva.

Ma sul web circolano voci secondo cui Nikita Perotti avrebbe in realtà 27 anni. Oggi, ospite in studio a La volta buona, il maestro di ballo ha chiarito una volta per tutte: “Ragazzi chiariamo che io ho 21 anni, sono nato il 18 marzo del 2004 e sono un pesciolino”.

Non sono mancati i commenti ironici dagli ospiti in studio: “In realtà è Nikita che ha detto di avere 27 anni per diminuire la differenza di età con Delogu”, ha scherzato qualcuno imbarazzando il ballerino.

Presente in studio anche Guillermo Mariotto, giudice di Ballando con le stelle che ha commentato: “La coppia era energeticamente perfetta, sono stato promotore del loro successo. Era un amore puro”. In conclusione Nikita ha confermato, ancora una volta, il forte legame che si è creato con la conduttrice: “Sto lavorando con lei, le voglio un bene immenso e la ringrazio per tutto.