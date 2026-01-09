Ultime News

Lazio, Lotito: “Raspadori alla Roma? E mica arriva Maradona”

Claudio Lotito parla del mercato della Lazio e ‘punge’ quello della Roma. “Raspadori chi è, Maradona? Non ha mai giocato all’Atletico, poi vedremo se è meglio quello nostro oppure Raspadori”, ha detto il presidente biancoceleste a margine dell’evento che si è svolto a Villa Borghese per festeggiare i 126 anni di storia del club.  

“Sui due giocatori che voi avete detto, non sono voluti venire alla Lazio. Sono stati contattati, ma hanno detto ‘no grazie, non ci interessa’”, ha spiegato rispondendo a una domanda su Raspadori e Loftus-Cheek, centrocampista del Milan cercato dalla Lazio nel mercato di gennaio per rinforzare il centrocampo. 

“Greenwood ho fatto di tutto per prenderlo, lui è voluto andare in Francia. Perché? La colpa è anche dell’ambiente. Se l’ambiente crea tutto questo caos, la gente preferisce stare in un posto più tranquillo”, ha concluso Lotito. 

 

