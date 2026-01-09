Da mercoledì 14 gennaio alle ore 17.30 tornano gli eventi culturali presso il Piccolo Caffè Torriani in collaborazione con il Liceo Classico Daniele Manin, Don Roberto Musa e CrART.

I giovani relatori, delle classi terze e quarte, coordinati dalla Professoressa Barbara Zagni, nei cinque incontri con la cittadinanza dopo un attento studio delle fonti, tratteranno temi legati al mondo contemporaneo, aprendo il dibattito anche al pubblico presente.

Gli eventi, vero laboratorio di cittadinanza attiva, vedono i giovani studenti indossare le vesti di relatori appassionati e curiosi pronti a confrontarsi anche con il mondo dell’inclusione.

Si comincia il 14 gennaio alle ore 17:30 con “Utopia e distopia: un binomio che ci fa riflettere”, con Vittoria Torregiani, Mina Luzzardi e Maddalena Galletti; si continua il 28 gennaio alle ore 17:30 con “Ricordi d’esilio: l’esodo istriano tra dolore e identità”, con Chiara Soleil Buchbinder, Marta Foina e Cristina Mariotti; l’11 febbraio alle ore 17:30 è la volta di “Viaggio nel mondo del cinema”, con Irene Bragalini, Emma Favalli, Claudia Merlo e Amina Grillo; si prosegue il 18 marzo alle ore 17:30 con “Sotto il regime e sopra la paura: le donne e la dittatura”, con Mariavittoria Generali, Marta Rinaldi, Nora Fertonani, Eleonora Brugattu, Francesca Destefani e Ginevra Allodi; il 15 aprile alle ore 17:30 si continua con “La genesi delle civiltà”, con Nicola Anni, Riccardo Debé, Federico Piccioni e Andrea Premi; il 6 maggio alle ore 17:30 segue “La parte nascosta della mente”, con Clara Severgnini, Giorgia Scalarii, Benedetta Napoletano, Emma Esposito e Agnese Barcellari; si conclude il 27 maggio alle ore 17:30 con “Oltre le parole”, con Nicolas Guindani, Nicolò Gabbioneta, Daniele Lanzoni e Filippo Ferrari.

