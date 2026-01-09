Ultime News

Video Pillole

Meloni “In arrivo il Piano Casa contro l’emergenza abitativa”

ROMA (ITALPRESS) – Sull’emergenza abitativa “siamo in dirittura d’arrivo con la presentazione del Piano casa: è un progetto molto ampio, al quale stiamo lavorando insieme al Ministro Salvini – che voglio ringraziare – con la collaborazione del Ministro Foti e dei corpi intermedi e della società civile”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla conferenza stampa di inizio anno. “Il nostro obiettivo è mettere in campo un progetto che possa
arrivare a mettere a disposizione 100.000 nuovi appartamenti a prezzi calmierati, ragionevolmente nei prossimi dieci anni al netto delle case popolari, altro tema del quale il piano casa intende occuparsi”.

sat/azn
(fonte video: Palazzo Chigi)

© Riproduzione riservata
