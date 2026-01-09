Ultime News

Video Pillole

Meloni “L’Ue parli con la Russia, non andare in ordine sparso”

ROMA (ITALPRESS) – “Credo sia arrivato il momento che l’Ue parli con la Russia altrimenti il contributo positivo che può portare è limitato. Il problema è decidere chi deve farlo. Non bisogna andare in ordine sparso, altrimenti si farebbe un favore a Putin”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di inizio anno. “Sono molte le voci che parlano e per
questo sono stata sempre favorevole a un inviato speciale dell’Europa”, ha aggiunto.

sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)

