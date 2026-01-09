Piena solidarietà a produttori e allevatori in protesta davanti al Pirellone da parte dei consiglieri regionali del Partito Democratico Matteo Piloni e Marco Carra che dichiarano: “Governo e Regione li ascoltino davvero, perché oggi gli agricoltori stanno pagando sulla propria pelle scelte sbagliate e promesse mancate. A partire dal latte: non sono i produttori a decidere il prezzo, lo subiscono. Serve una politica che li tuteli, soprattutto i più piccoli, cosa che oggi il Governo non sta facendo. Gli accordi sottoscritti non vengono rispettati. All’assessore regionale abbiamo già chiesto di convocare il tavolo regionale sul latte e in commissione abbiamo chiesto che vengano audite tutte le associazioni”.

“Pensiamo sia arrivato il momento di lavorare per fissare un prezzo di produzione del latte sotto il quale non si possa scendere – proseguono i dem –. Bisogna tutelare allevatori e produttori, perché tutelando loro si tutela la qualità dei nostri prodotti, in Italia e nel mondo. Oggi alcuni produttori stanno vendendo il latte a 20, 18 e addirittura 10 centesimi al litro: una vergogna, mentre dalla Germania entra latte scremato a 20 centesimi. È una crisi senza precedenti, ma annunciata, sulla quale Governo e Regione sono rimasti immobili”.

Sull’accordo Ue-Mercosur, Carra e Piloni attaccano la destra: “Fa sorridere vedere gli amici di Trump, che hanno applaudito ai dazi, oggi lamentarsi degli effetti di politiche commerciali sbagliate. La destra la smetta di prendere in giro gli agricoltori: invece di fare propaganda, ascolti le preoccupazioni e pretenda vere garanzie per i settori più esposti, a partire da quello della carne”.

“Infine – concludono – basta raccontare bugie sugli stanziamenti europei: sul presunto aumento di 45 miliardi per l’agricoltura, per la PAC 2028-2034 non ci sarà un euro in più, ma solo una diversa redistribuzione dei fondi. Fermiamo i trionfalismi: agli agricoltori serve serietà e non la solita propaganda”.

