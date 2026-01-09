Investimento di ciclista nel primo pomeriggio di venerdì in viale Concordia, all’altezza di via Giovanni de’ Romani. Un uomo di 31 anni in sella a una bicicletta è stato sbalzato a terra nei pressi dell’attraversamento ciclopedonale a seguito dell’impatto con una Fiat 500. La bicicletta ha perso la ruota anteriore. L’impatto è avvenuto sulla corsia in direzione di via Postumia. Il ciclista si sarebbe spostato sulla sinistra per sorpassare un’auto ferma per dare la precedenza, senza accorgersi del veicolo che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia.

Sul posto ambulanza di auto medica e Polizia Stradale per i rilievi. Intervenuti anche i Carabinieri.

Le condizioni del giovane sarebbero meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato, ma comunque serie. E’ stato trasportato in codice giallo al vicino ospedale.

Proprio in quel punto, il 13 dicembre scorso, era stato investito un uomo di 90 anni, preso in pieno da un’auto il cui conducente non si era fermato a prestare soccorso e successivamente individuato dai carabinieri grazie alla testimonianza dei passanti che avevano preso nota della targa. Si trattava di un 76enne della provincia di Cremona, poi denunciato per fuga a seguito di incidente e omissione di soccorso stradale.

