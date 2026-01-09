Sicilia, Cocina “Necessaria una riforma del sistema della gestione idrica”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il settore idrico, sia potabile che irriguo, è suscettibile di sviluppi notevolissimi in Sicilia, ma si parte da situazioni che rasentano l’emergenza, soprattutto nella Sicilia occidentale. È necessaria una riforma del sistema di governance e della gestione idrica. Una volta procurata l’acqua, bisogna agire sulle perdite, sul risparmio idrico, sulla manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte, finora assolutamente limitata”. Lo ha detto Salvatore Cocina, dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile e responsabile della cabina di regia per l’emergenza idrica, a margine del Forum regionale “Acqua: soluzione e non problema”, che si è svolto nella Sala Magna del Complesso Monumentale dello Steri, a Palermo.

