L’arrivo di una nuova vita, volente o nolente, porta sempre con sé un soffio di novità in famiglia e un cambio radicale dei ritmi.

Quindi, come comportarsi? In soccorso a questi (legittimi) dilemmi, con aiuti e consigli, arriva “I primi mille giorni”, ciclo di incontri proposto da Ats Valpadana e dal consultorio di Cremona rivolto ai neogenitori, che torna con una nuova edizione in questi primi tre mesi del 2026 nella sede di Via Belgiardino.

Obiettivo, accompagnare e sostenere mamme e papà, nonni e parenti in genere all’arrivo di un nascituro per poter imparare e crescere insieme.

“È anni che facciamo questi appuntamenti – afferma Beatrice Malcontenti, ostetrica del consultorio e coordinatrice -; sono degli incontri di genitorialità per la popolazione, per mamme, papà, fratellini, per i nonni, per sostenerli nei primi mille giorni di vita del loro piccolino”.

“Sia le mamme che i papà – aggiunge – con l’arrivo di un bambino (o del secondo bambino) devono ritrovare un equilibrio: non si è più in due o in tre e il peso della famiglia è notevole, con non pochi cambiamenti”.

Diversi gli iscritti all’iniziativa, a conferma del fatto che questo è, anche e soprattutto oggi, un tema molto sentito.

“La risposta è stata notevole – prosegue la dottoressa Malcontenti -: fino a qualche anno fa le mamme avevano il sostegno della comunità, c’era una famiglia allargata; ultimamente invece c’è il rischio che si sentano un poco sole e tutto il personale del consultorio è di supporto per loro e per l’intera famiglia”.

Il corso, che ha preso avvio nella mattinata di venerdì, proseguirà fino al mese di marzo; a sostenere i partecipanti un team affiatato di ostetriche ed esperte del consultorio.

Da parte loro, arriva un augurio e un consiglio ai neogenitori.

“Alle neomamme dico – conclude Beatrice Malcontenti – di essere tranquille, di darsi tempo. Siamo ormai in una generazione che è sempre di corsa, l’arrivo di un bambino invece ci deve portare a fermarci un attimo e stare più in famiglia; cercare di conoscerci e avere fiducia nelle persone”.

Per partecipare è necessario mandare una e-mail a consultorio.salutedonna@asst-cremona.it, indicando nome, cognome, data di nascita, un recapito telefonico.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata