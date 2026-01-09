Ultime News

9 Gen 2026 Buche sul ponte di Po, al via lavori
di ripristino: senso unico alternato
9 Gen 2026 Maxi controlli polizia locale,
ritirate 59 patenti
9 Gen 2026 Cade e sbatte la schiena
al lavoro: 52enne in ospedale
9 Gen 2026 Rifiuti abbandonati
sotto il ponte Verdi
9 Gen 2026 Picco influenzale, molti a letto
Sta peggio chi non si è vaccinato
Venezuela, liberato il giornalista italiano Pilieri

CARACAS (VENEZUELA) (ITALPRESS) – C’è anche il giornalista italiano Biagio Pilieri tra i detenuti politici che nelle ultime ore sono stati liberati dalle autorità venezuelane. Un video pubblicato su X dal Sindacato nazionale dei giornalisti del Venezuela mostra le prime immagini di Pilieri fuori dal carcere. Era detenuto a El Helicoide, sede del Servizio d’Intelligence Nazionale Bolivariano. Prima di lui era stato liberato l’imprenditore italiano Luigi Gasperin, mentre crescono le speranze per un imminente scarcerazione del cooperante Alberto Trentini, detenuto dal 15 novembre 2024.

sat/gtr
(Fonte video: profilo X Sntp (Sindacato nazionale dei giornalisti del Venezuela)

