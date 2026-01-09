Ultime News

Video Pillole

Venezuela, Meloni “Per la liberazione degli italiani mobilitiamo tutti i canali”

ROMA (ITALPRESS) – “Il governo italiano si occupa di questa vicenda quotidianamente da 400 giorni, come sappiamo, Alberto Trentini non è l’unico italiano detenuto in Venezuela. Lo abbiamo fatto e lo continuiamo a fare mobilitando tutti i canali politici, diplomatici e di intelligence e non smetteremo di occuparci di questa vicenda fino a quando la signora Armanda non potrà riabbracciare suo figlio”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla conferenza stampa di inizio anno, rispondendo a una domanda sul cooperante italiano detenuto in Venezuela.

sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)


