Un grave incidente stradale si è verificato intorno alle 18:30 di venerdì lungo la provinciale 115, tra Lodi Vecchio e Casaletto Lodigiano, coinvolgendo due vetture in un impatto violentissimo che ha causato il ferimento di tre persone.

A destare maggiori preoccupazioni è un uomo di 31 anni, residente nel Cremasco, che si trovava alla guida della sua Alfa Romeo, scontratasi con una MG finita ribaltata nel fossato a lato della carreggiata. Su questa seconda vettura viaggiavano invece un lodigiano 35enne con la figlia di soli 4 anni, entrambi rimasti feriti nel sinistro.

I soccorsi sono scattati immediatamente con l’invio sul posto dell’elisoccorso, di diverse ambulanze, dell’automedica e dei Vigili del Fuoco di Lodi, che hanno dovuto lavorare intensamente per estrarre il 31enne dalle lamiere dell’Alfa Romeo prima di affidarlo alle cure dei sanitari per il trasporto d’urgenza in ospedale a Bergamo con l’eliambulanza.

Anche il papà e la bambina sono stati soccorsi e trasferiti in clinica per gli accertamenti del caso, sebbene le loro condizioni siano apparse meno critiche rispetto a quelle del giovane cremasco.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica della collisione e accertare le responsabilità di questo scontro che ha paralizzato il traffico locale per diverse ore.

© Riproduzione riservata