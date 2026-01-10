Ultime News

10 Gen 2026 Invalidi, nel Cremonese oltre 20mila
prestazioni: il 5,77% dei residenti
10 Gen 2026 Gentili tedoforo a Cremona:
"Spero di essere di ispirazione"
10 Gen 2026 Dimissioni Bellini, Galletti: "Ora
urgente trovare nuovo segretario"
10 Gen 2026 Baresi alla guida del Politecnico
Nuove sfide per Cremona
10 Gen 2026 Malore improvviso: San Daniele
piange Roberto Zanesi
Nazionali

Guendouzi, esordio da favola con il Fenerbahce e super gol contro il Galatasaray

(Adnkronos) –
Matteo Guendouzi inizia benissimo la sua nuova avventura con il Fenerbahce. Il centrocampista francese, ceduto pochi giorni fa dalla Lazio al club turco, ha esordito nella Supercoppa di Turchia trovando subito il suo primo gol con la nuova maglia. Un destro rasoterra dal limite dell’area a beffare il portiere, una giocata vista spesso in maglia biancoceleste. Con la rete realizzata al minuto 28, Guendouzi ha aperto le marcature nella finale in corso.  

Il centrocampista francese ha giocato la sua ultima partita con la Lazio pochi giorni fa, contro la Fiorentina all’Olimpico. Era arrivato a Roma nell’agosto 2023.  

 

© Riproduzione riservata
