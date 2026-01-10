Incidente nel leccese, un morto e due feriti: vittima insegnante di scuola media

(Adnkronos) – Un uomo di 46 anni, Giuseppe Turano, insegnante di Matematica nella scuola media di Specchia, in provincia di Lecce, è morto ieri sera in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Alessano. La sua vettura, un suv, si è capovolta e si è accartocciata dopo l’impatto con una Maserati. Feriti i due occupanti di quest’ultima auto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tricase, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Il sindaco di Specchia, Anna Laura Remigi, unitamente alla giunta, ai consiglieri comunali, e tutta l’amministrazione comunale e all’intera comunità di Specchia esprimono “profondo cordoglio e sincera commozione. La notizia ha colpito duramente la nostra comunità, che perde un insegnante apprezzato per la sua professionalità, la dedizione al lavoro educativo e l’umanità con cui ha accompagnato la crescita di tanti giovani”. Il primo cittadino si stringe “con affetto alla famiglia, alla dirigente scolastica, al corpo docente e a tutto il personale della scuola, esprimendo la più sentita vicinanza e le più sincere condoglianze”.

L’incidente è avvenuto verso le 21 lungo la strada statale 275 e ha coinvolto complessivamente tre vetture: la Renault Scenic condotta da Turano, originario della Calabria ma residente ad Alessano, una Maserati Ghibli condotta da un uomo di 34 anni di Alessano con a bordo suo figlio 12enne e una Seat Arona condotta da un uomo di 40 anni, di Montesano Salentino.

Secondo una prima ricostruzione la Maserati stava percorrendo la strada in direzione Lucugnano. La Renault proveniva dal senso di marcia opposto. L’impatto, molto violento, è avvenuto nei pressi di via delle Industrie. Il terzo veicolo avrebbe urtato parti dei veicoli, riportando lievi danni, ma senza impatto diretto. Turano è morto sul colpo.

Il conducente della Maserati è stato ricoverato all’ospedale di Lecce in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. Il 12enne è ricoverato nel Reparto Ortopedia dell’Ospedale di Tricase con fratture e prognosi di 30 giorni. I veicoli sono stati sequestrati.