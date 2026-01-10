Ultime News

10 Gen 2026 Invalidi, nel Cremonese oltre 20mila
prestazioni: il 5,77% dei residenti
10 Gen 2026 Gentili tedoforo a Cremona:
"Spero di essere di ispirazione"
10 Gen 2026 Dimissioni Bellini, Galletti: "Ora
urgente trovare nuovo segretario"
10 Gen 2026 Baresi alla guida del Politecnico
Nuove sfide per Cremona
10 Gen 2026 Malore improvviso: San Daniele
piange Roberto Zanesi
Nazionali

Roma-Sassuolo, rigore dato e poi revocato ai giallorossi. Cos’è successo

(Adnkronos) – Episodio da moviola e che si prepara a far discutere nel post-partita di Roma-Sassuolo, sfida di Serie A di oggi, sabato 10 gennaio. Al 59′, sul punteggio di 0-0, Hermoso colpisce di testa e butta in area un pallone su cui si fionda Soulé. L’attaccante giallorosso cerca il pallonetto su Muric, ma viene travolto dal portiere della squadra di Grosso. All’inizio, l’arbitro Marcenaro assegna il calcio di rigore agli uomini di Gasperini e ammonisce l’estremo difensore, ma il Var ricontrolla e la decisione cambia. Motivo? Un fuorigioco di partenza di Soulé, porta il direttore di gara a revocare il penalty. Resta però il giallo al portiere, confermato per imprudenza.  

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...