Manca ancora qualche dettaglio, dalle finestre alla tinteggiatura, ma la struttura c’è ed è quasi pronta per accogliere i futuri utenti.

Proseguono i lavori, a San Bassano, per la realizzazione della nuova mensa scolastica, finanziata con i fondi europei del Pnrr per 300 mila euro con l’aggiunta di altri 100 mila arrivati dalle casse comunali.

Un’opera che va ad allargare la costruzione esistente, vicina alle scuole elementari e medie, che al suo completamento andrà ad ospitare fino a 140 studenti.

“I tempi sono stati rispettati – commenta il Sindaco Giuseppe Papa -: ci sono stati alcuni ritardi e stop quest’estate, ma l’azienda ora sta andando avanti speditamente. Il pensiero va sempre a tutte quelle che sono le opere pubbliche e questa è fondamentale anche perché una parte dei soldi li ha messi lo Stato e l’Unione Europea. Sono lavori che non vanno a toccare solo la capienza della nuova mensa, ma vanno a mettere la struttura a norma, in base alla normativa: ci sono degli accessi, delle regole anche per la zona di preparazione del cibo, di ricevimento dei ragazzi”.

“Con la nuova struttura – aggiunge il primo cittadino – si avrà la possibilità di liberare un’ala (la sala Cappelli) che può tornare ad essere una sala pubblica per vari eventi, per manifestazioni, per mostre”.

Oltre alla nuova struttura i lavori hanno permesso di aggiungere anche un passaggio in muratura tra la mensa e la scuola secondaria. Il tutto dovrebbe essere pronto entro il mese di febbraio, ritardi permettendo.

“Sinceramente avrei preferito che fosse finita ieri o addirittura prima che cominciasse il lavoro operativo – dice, con il sorriso, Papa – perché la nuova mensa terrà 140 ragazzi e permette di aiutare tutti coloro che vogliono far vivere l’esperienza del cibo condiviso ai propri figli. Un aiuto importante per le famiglie, senza che gli studenti siano costretti a dover correre a casa”.

E mentre il cantiere è pronto alle battute finali l’amministrazione già pensa ai prossimi lavori, sempre nel plesso scolastico.

“Tra qualche settimana partiranno gli interventi alla palestra – conferma Papa -; un altro cantiere da 400 mila euro per il quale però abbiamo dovuto sottoscrivere un mutuo, non siamo riusciti ad inserirlo nelle opere PNNR. La palestra verrà staccata dall’edificio della scuola media e in più rinformata con una struttura di ferro all’esterno per renderla antisismica; è un’opera indispensabile”.

Andrea Colla

© Riproduzione riservata