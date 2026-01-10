Ultime News

10 Gen 2026 Matteo Berselli: a San Bassano
concorso letterario in suo onore
10 Gen 2026 Le grandi gelate
sul fiume Po nella storia
10 Gen 2026 Grave incidente nel lodigiano:
paura per un 31enne cremasco
9 Gen 2026 "Stop all'imperialiasmo trumpista"
Presidio per il Venezuela
9 Gen 2026 Don Rescalli, prete pittore:
riaperta la mostra ad Azzanello
Nazionali

Sinner-Alcaraz, esibizione show a Seul – Diretta

(Adnkronos) – Inizia il 2026 di Jannik Sinner. Oggi, sabato 10 gennaio, il fuoriclasse azzurro affronta Carlos Alcaraz nel primo match dell’anno. Si tratta di una ricchissima esibizione a Seul, in Corea del Sud, ‘The Hyundai Card Super Match’. Il numero 1 e il numero 2 del ranking Atp ricominceranno così da dove avevano finito, visto che si erano affrontati anche nell’ultima partita ufficiale del 2025, la finale delle Atp Finals a Torino vinta proprio da Sinner. 

Il primo impegno ufficiale arriverà invece con gli Australian Open, il primo Slam della nuova stagione. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...