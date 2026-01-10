Valanga in Valle d’Aosta, morto scialpinista

(Adnkronos) – Uno scialpinista è morto oggi travolto da una valanga avvenuta questa mattina in zona Pointe de la Pierre, in Valle d’Aosta. L’allarme è stato dato da due testimoni, sul posto è intervenuto il Soccorso Alpino Valdostano. Estratto dalla neve l’uomo è stato portato a quota inferiore per permetterne l’imbarco in elicottero. Le operazioni di riconoscimento sono affidate alla Guardia di finanza.