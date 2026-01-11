Ultime News

11 Gen 2026 Una Cremona che guardi al futuro:
gli obiettivi per Luciano Pizzetti
11 Gen 2026 Supermercati chiusi di domenica
Tencati (Uil): “Sì, ma con coerenza"
11 Gen 2026 Ospedale di Cremona: novità e
conferme negli incarichi di direzione
11 Gen 2026 Il Tempo dei Ferrovieri: mostra
sui 100 anni del DLF
11 Gen 2026 Vincere l'ansia seguendo s.Tommaso
A Cremona lo psicologo Marchesini
Nazionali

Hong Kong, Musetti e Sonego trionfano nel doppio: Rublev-Khachanov battuti al super tie-break

(Adnkronos) –
Lorenzo Musetti, dopo aver perso la finale del singolare, si consola con il doppio in coppia con Lorenzo Sonego nel torneo Atp 250 di Hong Kong. La coppia azzurra si impone al super tie-break contro Andrey Rublev e Kharen Khachanov con il punteggio di 6-4, 2-6, 10-1. Dopo le sconfitte patite due anni fa a Doha e l’anno scorso a Cincinnati, i due azzurri possono festeggiare il successo. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...