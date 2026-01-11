Il DLF di Cremona, in occasione del centesimo anniversario dalla costituzione del Dopolavoro Ferroviario, in collaborazione con il DLF Nazionale, celebrerà un secolo di vita con la mostra itinerante “Il tempo dei Ferrovieri”.

Un progetto culturale di grande valore storico e sociale che racconta l’identità, l’evoluzione e il ruolo del DLF nella vita dei ferrovieri e delle comunità locali.

L’esposizione si compone di undici pannelli, ciascuno dedicato a un decennio della storia dell’Associazione, a cui si aggiunge un pannello speciale riservato alla Casa dei Ferrovieri di Roma, simbolo nazionale di accoglienza, solidarietà e appartenenza.

Un percorso che attraversa cento anni di impegno nel campo dello sport, del turismo, della cultura e dei servizi sociali, mettendo al centro le persone e i valori che hanno costruito questa lunga storia.

L’inaugurazione si terrà sabato 17 gennaio alle ore 10.30, con una presentazione presso il Salone dei Quadri, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti del mondo associativo.

Interverranno Andrea Virgilio, Sindaco di Cremona; Giuseppe Tuscano, Presidente dell’Associazione Nazionale DLF; Roberto Mariani, Presidente della Provincia di Cremona; Gian Carlo Corada, Presidente provinciale ANPI;

Graziano Badolato, Presidente DLF Cremona.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 17 al 23 gennaio 2026 presso il Palazzo Comunale di Cremona – Sala ex Violini, negli orari di apertura degli uffici comunali.

© Riproduzione riservata