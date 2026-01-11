Ultime News

11 Gen 2026 Una Cremona che guardi al futuro:
gli obiettivi per Luciano Pizzetti
11 Gen 2026 Supermercati chiusi di domenica
Tencati (Uil): “Sì, ma con coerenza"
11 Gen 2026 Ospedale di Cremona: novità e
conferme negli incarichi di direzione
11 Gen 2026 Il Tempo dei Ferrovieri: mostra
sui 100 anni del DLF
11 Gen 2026 Vincere l'ansia seguendo s.Tommaso
A Cremona lo psicologo Marchesini
Nazionali

Incidente aereo in Colombia, morto il cantante Yeison Jiménez

(Adnkronos) – Il cantante colombiano di musica popolare Yeison Jiménez è morto in un incidente aereo che ha fatto sei vittime. Il disastro è avvenuto nel dipartimento di Boyacà, vicino Paipa. Le altre vittime sono gli accompagnatori del cantante, tra cui il manager e il fotografo personale, e i membri dell’equipaggio. Le autorità di Boyacà hanno confermato la notizia in un comunicato, in cui hanno definito Jiménez “una delle figure più rappresentative della musica popolare colombiana”. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di indagine da parte dell’Aeronautica Civile colombiana. Jiménez, 34 anni, era diventato una star della musica popolare colombiana negli ultimi 10 anni. 

