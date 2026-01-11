Con l’apertura straordinaria fino alle 20.00 e la visita guidata con il direttore del Museo Diocesano don Gaiardi si è chiusa la mostra monografica dedicata al Rinascimento di Boccaccio Boccaccino.

Ottimo il flusso di visitatori anche nell’ultima giornata di domenica, con diversi gruppi che avevano prenotato la visita dalle prime ore del mattino fino a pomeriggio inoltrato. Oltre 10mila i biglietti staccati per la mostra, dal 10 ottobre scorso.

Un’esposizione che ha raccontato la figura e il percorso artistico e umano del pittore cremonese attivo tra la fine del Quattrocento e l’inizio del Cinquecento, che ha lasciato tracce profonde nella storia dell’arte della città di Cremona, a partire proprio dai capolavori affrescati nella navata della Cattedrale.

“Siamo molto soddisfatti, la mostra è andata benissimo. È un successo, ma non soltanto di numeri. È una mostra che è piaciuta moltissimo al pubblico, che ha conosciuto un pittore poco noto, era conosciuto a Cremona, ma è un pittore che si è rivelato all’Italia intera. È stata molto apprezzata anche dai tanti colleghi storici dell’arte, quindi dagli addetti e lavori, che hanno scoperto veramente una personalità di primo piano nel Rinascimento, non soltanto cremonese e lombardo, ma direi padano e dell’Italia settentrionale” spiega il curatore Filippo Piazza.

“I visitatori – ha aggiunto – hanno potuto ammirare i tanti dipinti come ‘La zingarella’, ma anche i dipinti cremonesi conservati stabilmente qui nel Museo Diocesano e poi le novità: il ritratto, che viene da una collezione privata, e l’ultimo dipinto della mostra, che è un dipinto acquisito dal Museo Diocesano un anno fa e presentato dopo un restauro per la prima volta oggi, la pala d’altare della chiesa di San Pietro al Po a Cremona. Quindi un oggetto importantissimo, perché è anche l’ultimo dipinto documentato di questo grande pittore che muore nel 1525, 500 anni fa”.

