Musetti ko in finale con Bublik a Hong Kong

(Adnkronos) – Niente primo titolo del 2026 per Lorenzo Musetti che è stato battuto nella finale del torneo Atp di Hong Kong. Il carrarino, già certo di essere il numero 5 del mondo, è stato superato 7-6 /-2), 6-3 dal kazako Aleksandr Bublik. Musetti ha pagato un fastidio al braccio che lo ha condizionato ed è stato superato per la sesta volta in una finale Atp, dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Bublik vince il nono titolo della carriera ed entra in top 10.