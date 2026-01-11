Ultime News

11 Gen 2026 Ospedale di Cremona: novità e
conferme negli incarichi di direzione
11 Gen 2026 Il Tempo dei Ferrovieri: mostra
sui 100 anni del DLF
11 Gen 2026 Vincere l'ansia seguendo s.Tommaso
A Cremona lo psicologo Marchesini
11 Gen 2026 L’eterno "bulldog" di Cremona:
Jamie Vardy compie 39 anni
11 Gen 2026 Lions Cremona Host riaccende
il violino al rondò di via Mantova
Nazionali

Musetti ko in finale con Bublik a Hong Kong

(Adnkronos) – Niente primo titolo del 2026 per Lorenzo Musetti che è stato battuto nella finale del torneo Atp di Hong Kong. Il carrarino, già certo di essere il numero 5 del mondo, è stato superato 7-6 /-2), 6-3 dal kazako Aleksandr Bublik. Musetti ha pagato un fastidio al braccio che lo ha condizionato ed è stato superato per la sesta volta in una finale Atp, dopo un’ora e 40 minuti di gioco. Bublik vince il nono titolo della carriera ed entra in top 10.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...