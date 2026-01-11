Ultime News

Serie A, oggi Fiorentina-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina in trasferta, al Franchi, nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Allegri, seconda in classifica, arriva dal pareggio agguantato nel finale contro il Genoa, mentre la Fiorentina è reduce dal pari dell’Olimpico contro la Lazio. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Fiorentina-Milan, in campo oggi alle 15: 

Fiorentina (4-3-3) De Gea; Dodò, Pongracic, Comuzzo, Gosens; Brescianini, Fagioli, Mandragora; Parisi, Kean, Gudmundsson. All. Vanoli. 

Milan (3-5-2) Maignan; De Winter, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. All. Allegri. 

Fiorentina-Milan sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

