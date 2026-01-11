Ultime News

11 Gen 2026 Chiude la mostra sul Boccaccino
Oltre 10mila visitatori in tre mesi
11 Gen 2026 Sfuma il sogno Final Eight:
Vanoli battuta a Udine 82 a 75
11 Gen 2026 Ex Europoligrafico, solo il degrado
avanza. La proposta di un residente
11 Gen 2026 Indimenticabile Morricone: viaggio
nella sua musica senza tempo
11 Gen 2026 Impresa Juvi al PalaRadi
battuta Brindisi 72 a 61
Serie A, oggi Inter-Napoli 1-0 – La partita in diretta

(Adnkronos) – Big match in Serie A. Oggi, domenica 11 gennaio, l’Inter ospita il Napoli a San Siro nella 20esima giornata di campionato. I nerazzurri di Chivu sono reduci dalla vittoria contro il Parma, mentre i partenopei di Conte hanno pareggiato al Maradona contro il Verona. L’Inter arriva alla sfida scudetto al primo posto in classifica a 34 punti, a +4 sul Napoli, terzo a quota 38. Calcio d’inizio alle 20:45.
 

Dove vedere Inter-Napoli? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma di Dazn 

Le due squadre torneranno in campo mercoledì 14 gennaio per recuperare le partite non giocate a causa della Supercoppa Italiana. Il Napoli ospiterà il Parma alle 18:30, l’Inter ospiterà il Lecce alle 20:45.  

 

