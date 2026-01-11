Ultime News

Nazionali

Serie A, oggi Verona-Lazio – La partita in diretta

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio in Serie A. Oggi, domenica 11 gennaio, i biancocelesti sfidano il Verona al Bentegodi nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal 2-2 dell’Olimpico contro la Fiorentina, lo stesso risultato maturato da quella di Zanetti contro il Napoli.  

Dove vedere Verona-Lazio? La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su Sky Sport. Il match sarà inoltre disponibile sull’app Sky Go, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, lunedì 19 gennaio il Verona affronterà la Cremonese allo Zini (ore 18). La Lazio ospiterà invece il Como all’Olimpico (alle 20:45) 

 

