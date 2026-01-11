Ultime News

11 Gen 2026 Ospedale di Cremona: novità e
conferme negli incarichi di direzione
11 Gen 2026 Il Tempo dei Ferrovieri: mostra
sui 100 anni del DLF
11 Gen 2026 Vincere l'ansia seguendo s.Tommaso
A Cremona lo psicologo Marchesini
11 Gen 2026 L’eterno "bulldog" di Cremona:
Jamie Vardy compie 39 anni
11 Gen 2026 Lions Cremona Host riaccende
il violino al rondò di via Mantova
Usa ai cittadini americani in Venezuela: “Lasciate subito il Paese”

(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno esortato i propri cittadini a lasciare immediatamente il Venezuela, dopo che è stata diffusa la notizia che milizie armate stanno cercando di rintracciare gli americani nel Paese. In un allarme sicurezza diffuso ieri, il Dipartimento di Stato riferisce che membri armati di milizie filo-governative, note come ‘colectivos’, avrebbero istituito posti di blocco e perquisito i veicoli alla ricerca di cittadini statunitensi o sostenitori del Paese. 

“I cittadini statunitensi in Venezuela devono rimanere vigili e prestare attenzione quando sono su strada”, avverte il Dipartimento, esortando i connazionali a partire immediatamente ora che alcuni voli internazionali dal Venezuela sono stati ripristinati. 

