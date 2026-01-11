Verissimo, oggi domenica 11 gennaio: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) –

Verissimo torna oggi, domenica 11 gennaio, su Canale 5 con il secondo appuntamento del weekend. Nella puntata di oggi, in onda dalle 16, Silvia Toffanin accoglierà Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, dal 12 gennaio alla guida, su Canale 5, della trentesima edizione di ‘Zelig’.

In studio, un attore dai mille volti: Christian De Sica, a febbraio al cinema con ‘Agata Christian – Delitto sulle nevi’. Inoltre, spazio alla nuova fase di vita della ballerina Francesca Tocca. E ancora, sarà per la prima volta a Verissimo, per raccontare la sua verità, Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, il fratello di Chiara, la ragazza di Garlasco uccisa il 13 agosto 2007. Per questo delitto, da marzo 2025, Sempio è indagato per omicidio in concorso.

Infine, alla luce degli ultimi aggiornamenti sull’intricata vicenda che vede protagonista suo padre Vittorio, torna a far sentire la sua voce Evelina Sgarbi.