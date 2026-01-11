L’Associazione Diogneto – Libreria Logos inaugura il 2026 con un incontro con l’autore. Roberto Marchesini, noto psicologo e psicoterapeuta, presenterà il suo libro “Mio Dio che ansia. Come vincere la paura di non farcela” ed. Il Timone, venerdì 16 gennaio 2026 alle ore 18 presso il Teatro “Beato Contardo Ferrini” (Chiesa di S. Agata) Corso Garibaldi 121, Cremona.

Ansia, panico, paura di non farcela, palpitazioni, attacchi di panico. Chi non ne ha mai fatto esperienza, diretta o indiretta? Le fatiche della psiche sembrano diffondersi a macchia d’olio, ancor più dopo le restrizioni da pandemia, e anche fra i più giovani, nonostante si moltiplichino i rimedi per vincerle.

Come mai? Forse per affrontarle non serve “liberarsi dello stress”, o “dare libero sfogo alle nostre emozioni” o ancora “comportarci come ci sentiamo”, forse la soluzione non è nella mindfulness, nel guru indiano o nello yoga. Marchesini ci propone di lasciarci guidare da san Tommaso d’Aquino. Questo libro è un viaggio, una mappa per orientarci tra passioni e nevrosi, un manuale per poter tenere salde le redini della biga e camminare verso il compimento della nostra vita, affrontando gli ostacoli che ci sembrano insormontabili.

Roberto Marchesini è nato a Rho (MI) nel 1971; nel 1999 si è laureato in psicologia presso l’Università di Padova; nel 2006 ha conseguito la specializzazione in psicoterapia sistemico-relazionale presso il Centro Milanese di Terapia della Famiglia. Lavora a Milano come psicologo e psicoterapeuta; tiene numerose conferenze in Italia e all’estero.

Ha pubblicato molti saggi per diverse case editrici, tra cui recentemente “Smetto quando voglio. Come uscire dalla dipendenza da smartphone (e magari insegnarlo ai figli) (Il Timone 2024); Tomismo per tutti. Breve e semplice corso sulla filosofia di san Tommaso (Sugarco 2025).

Ha pubblicato inoltre numerosi articoli per Il Timone, Cristianità, Il Domenicale, Il Settimanale di Padre Pio, Studi Cattolici, Famiglia Oggi, Radici Cristiane, Notizie Pro Vita, Tempi, Noi genitori e figli, Divus Thomas, SOS Ragazzi, Punto Famiglia; è editorialista de La Nuova Bussola Quotidiana.

L’incontro è particolarmente indicato per adolescenti e giovani, genitori, educatori, insegnanti e catechisti, oltre che per adulti in genere, in quanto viene affrontato un tema trasversale e offre un’opportunità formativa molto preziosa. L’ingresso è libero.

