Ultime News

12 Gen 2026 Polizia locale, il 20 gennaio messa
per ricorrenza di San Sebastiano
12 Gen 2026 Foglio di via per cremonese
trovato a spacciare a Brescia
12 Gen 2026 La Silc di Trescore acquisita
dal colosso mondiale Attindas
12 Gen 2026 Riparte il palinsesto di CR1: tante
conferme e un tuffo negli anni '80
12 Gen 2026 Davide Persico e i suoi colleghi
svelano il mistero di Fourcault
Nazionali

Ex Ilva Taranto, operaio cade dall’alto e muore durante controllo

(Adnkronos) – Un operaio, dipendente diretto, è morto questa mattina nel reparto acciaieria 2 della ex Ilva di Taranto. Sarebbe precipitato dall’alto, dal 5° al 4° piano, durante un controllo.  

Dopo la tragedia, è stato proclamato da Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil uno sciopero immediato di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva, Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, “con articolazioni territoriali”. L’agitazione parte da subito. “In attesa di conoscere la dinamica, tutti i lavoratori dell’ex Ilva e del mondo metalmeccanico, si stringono intorno alla famiglia del lavoratore”, spiegano i sindacati dei metalmeccanici 

