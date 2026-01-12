Fiorello e la risposta ironica a Meloni: “Ti assumo, ma in nero”

(Adnkronos) – “Allora Giorgia, ti assumo, ma in nero”. Fiorello ha aperto così la prima puntata dell’anno de ‘La Pennicanza’ rispondendo ironicamente alla premier, che venerdì scorso, durante la conferenza stampa di inizio anno, a chi le chiedeva se aspirasse al Quirinale dopo Palazzo Chigi, aveva detto scherzando che il suo sogno nel cassetto è quello di “essere pagata per lavorare” con lo showman siciliano. “Ho già parlato con lei, non vuole apparire in video, ma lavorerà per noi come autrice!”.

Arrivano così subito via mail le prime battute ‘firmate dalla premier’: “Il colmo per uno del Pd? Andare al governo! Perché Giorgetti va dal carrozziere? Ha sbagliato la manovra! La differenza tra Schlein e uno scoiattolo? Nessuna, entrambi rosicano!”. Ma non finisce qui: “In Rai come distingui un conduttore di destra da uno di sinistra? Quello di destra lavora!”. Ragazzi, è brava. “Cosa può fare Crosetto per la Groenlandia? Lorso polare. Ragazzi, è davvero brava!”, scherza commentando Fiorello.

Non mancano i commenti ironici sul futuro del programma: “Se ci saranno tante novità nel 2026? No! In Rai non puoi, ti chiamano i vertici e ti dicono: ‘Ma cosa fate?!’. Pensate che hanno fatto Tale e Quale, poi Tali e Quali, poi faranno Talo e Qualo e Talu e Qualu. E Mediaset? Anche loro! Su Canale 5 grande novità: Zelig! Anche a ‘C’è posta per te’ la busta ormai si è arrugginita. La cosa più nuova rimasta in Rai è… il segnale orario!”.

La puntata è ricca di collegamenti: in videochiamata il primo a chiamare Fiorello è Paolo Sorrentino. E lo showman esulta: “È la prima volta che questo cellulare ospita un Premio Oscar!”. Il celebre regista parte dal calcio, sua grande passione: “Inter-Napoli? Vista a casa con mio figlio. Mi sono anche slogato un braccio per esultare!”. Poi commenta il suo nuovo film: “Dove ho preso l’ispirazione? Guardo solo calcio, a un certo punto mi annoio e faccio un film, per evitare la depressione. Se lo vorrei candidato agli Oscar? No, troppo lavoro. Preferisco vedere il calcio a casa!”.

Dopo Sorrentino, è il turno di Amadeus. E Fiorello ha preparato per lui un’intervista ‘scomoda’… o quasi. “Ama, quando tornerai… a Radio Deejay?”, domanda Fiore che poi rincara la dose: “Ti piacerebbe condurre il Festival… di San Marino?”. Il conduttore risponde ironicamente: “Sì, ma solo in coppia con Biggio!”. E ancora: “È vero che non ordini più online per non dover aprire i pacchi? E che hai chiesto a Trump di bombardare il Nove?”. “Fake news, sono per la pace – risponde Amadeus -. Al massimo gli direi di non comprare la Groenlandia… ma il Nove!”.

La prima del 2026 de ‘La Pennicanza’ si chiude quindi con Fiorello sulle note di ‘Strangers In The Night’, un omaggio a Paolo Biondo, maestro della post-produzione cinematografica, ma anche papà della compagna di Fiorello, Susanna: “Una grande persona per me e tutti coloro che l’hanno conosciuto. E soprattutto, mio suocero”, il ricordo lo showman.