Ultime News

12 Gen 2026 Crisi del commercio, in via Solferino
chiude Original Marines
12 Gen 2026 Raddoppio ferroviario, mozione Pd:
"Finanziare subito secondo lotto"
12 Gen 2026 Crescono le truffe telefoniche:
i consigli della questura
12 Gen 2026 Polizia locale, il 20 gennaio messa
per ricorrenza di San Sebastiano
12 Gen 2026 Foglio di via per cremonese
trovato a spacciare a Brescia
Nazionali

Gran Bretagna apre indagine su X per deepfake sessuali

(Adnkronos) – L’Autorità britannica per le comunicazioni del Regno Unito (Ofcom) ha avviato oggi un’indagine formale su X di Elon Musk in merito alla funzione di creazione di immagini del suo chatbot di intelligenza artificiale, Grok, che è stata utilizzata per produrre deepfake sessualizzati.  

“Ci sono state segnalazioni profondamente preoccupanti sull’uso del chatbot di intelligenza artificiale Grok su X per creare e condividere immagini di persone spogliate, che potrebbero configurare abuso di immagini intime o pornografia, e immagini sessualizzate di minori che potrebbero costituire materiale di abuso sessuale su minori”, sottolinea Ofcom in una nota. 

