Il freddo lascia spazio a correnti più miti: ecco dove tornerà il sole

Il freddo ha le ore contate: dopo la parentesi invernale, un netto cambio di scenario meteo è imminente con il ritorno di correnti più miti. Il gelo è previsto ritirarsi verso i Paesi dell’Est, mentre l’anticiclone farà il suo ritorno sull’Italia .

Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che l’inizio della nuova settimana vedrà l’alta pressione affermarsi con decisione, stabilizzando il tempo su gran parte del territorio nazionale. Ci aspetta quindi un lunedì caratterizzato da tempo prevalentemente stabile e soleggiato. Tuttavia, è bene ricordare che, trovandoci nel cuore dell’inverno, queste strutture anticicloniche raramente possiedono la solidità delle loro controparti estive.

Le prime avvisaglie di un cedimento, infatti, si manifesteranno già tra martedì 13 e mercoledì 14. L’alta pressione perderà gradualmente colpi a causa della rotazione dei venti che dai quadranti meridionali veicoleranno masse d’aria più miti, ma soprattutto più umide. Questa iniezione di umidità sarà responsabile di un sensibile aumento delle nubi, che si addenseranno in particolare sui settori tirrenici e su parte del Settentrione.

Sarà il Nord-Ovest a sentire per primo gli effetti di questo peggioramento, con la possibilità di qualche piovasco sparso. Le aree più esposte saranno la Liguria e, occasionalmente, le coste più settentrionali della Toscana. Questa tendenza all’instabilità culminerà entro la giornata di giovedì 15, quando qualche precipitazione raggiungerà anche le coste del Lazio.

Il quadro generale sarà completato da un progressivo e diffuso aumento delle temperature, segnando così la definitiva conclusione della parentesi fredda vissuta nei giorni scorsi.

NEL DETTAGLIO



Lunedì 12. Al Nord: tempo grigio in pianura, qualche pioggia in Liguria. Al Centro: prevalenza di sole, nuvoloso in Toscana. Al Sud: stabile e soleggiato. Ventoso.

Martedì 13. Al Nord: molto nuvoloso, piovaschi su Liguria e bassa Lombardia. Al Centro: molte nubi ovunque. Al Sud: nuvoloso in Campania. Venti da sud.

Mercoledì 14. Al Nord: molto nuvoloso, qualche piovasco in Liguria. Al Centro: nuvoloso sulle tirreniche, meglio altrove. Al Sud poco o parzialmente nuvoloso.

Tendenza: nubi in aumento e piogge al Centro-Nord nel fine settimana.