Ultime News

12 Gen 2026 Scritti intimidatori, pedinamenti e
danni: stalking al rivale in amore
12 Gen 2026 Cordani: "Tarquinio, grande del '900
Il meglio nelle opere meno note"
12 Gen 2026 "Tra etica ed economia: l’economia
civile", incontro il 13 gennaio
12 Gen 2026 Sputi, calci e spinte al personale
sanitario: a processo un 22enne
12 Gen 2026 Crisi del commercio, in via Solferino
chiude Original Marines
Video Pillole

Locatelli “Stanziati 257 milioni di euro per i caregiver familiari”

ROMA (ITALPRESS) – “Per la prima volta con risorse certe che abbiamo inserito in legge di bilancio, 257 milioni di euro, diamo seguito alla proposta di legge per il riconoscimento del cosiddetto caregiver familiare”. Lo afferma in conferenza stampa dopo il Cdm il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, in merito al disegno di legge “in materia di riconoscimento e tutela del caregiver familiare”.

sat/gsl

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...