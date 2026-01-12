Mercosur, via libera dell’Ue all’accordo





ROMA (ITALPRESS) – Dopo oltre 25 anni di negoziati, l’Unione europea ha dato il via libera all’accordo di libero scambio con il Mercosur, il blocco sudamericano che comprende Argentina, Bolivia, Brasile, Paraguay e Uruguay. L’intesa punta a creare la più grande area di libero scambio al mondo, coinvolgendo circa 700 milioni di cittadini, e rappresenta per Bruxelles una rilevante vittoria geopolitica.

Il voto ha però evidenziato una profonda spaccatura tra i Paesi membri. La maggioranza qualificata dell’Ue ha approvato il trattato, ma Francia, Polonia, Austria, Irlanda e Ungheria si sono espressi contro, mentre il Belgio si è astenuto. L’Italia ha votato a favore, dopo aver ottenuto garanzie a tutela del settore agricolo. Decisiva la proposta della Commissione europea di rendere disponibili, già dal 2028, circa 45 miliardi di euro a sostegno degli agricoltori, oltre al rafforzamento delle clausole di salvaguardia sulle importazioni di prodotti agricoli sensibili.

Il Mercosur è un’organizzazione commerciale nata nel 1991, che unisce Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay. Si parla, nel complesso, di circa 280 milioni di abitanti.

L’accordo fa sì che, nel tempo, saranno cancellati i dazi sul 91% degli scambi commerciali che avvengono tra Ue e Mercosur. Il 17 gennaio la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, sarà in Paraguay per firmare l’intesa con i paesi sudamericani.

