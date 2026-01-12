Con oggi CR1 riaccende il suo palinsesto settimanale. Ogni giorno, dalle 7:30, tornano in diretta la rassegna stampa e il telegiornale, insieme a “Ore 12”, appuntamento fisso dal lunedì al venerdì.

Ripartono anche gli spazi di approfondimento: “Punto e a Capo” va in onda ogni giorno alle 19.30, “24 Minuti” nel weekend sempre alle 19:30 e “La Piazza” il mercoledì alle 21:00.

Riprende la programmazione serale con i programmi di viaggi, natura, cucina e benessere, tra cui “Vivere in salute” il martedì alle 21:00, “Punto Verde” il venerdì alle 21:00 e le rubriche delle 20:30: “Oltre la coda” il mercoledì, “Gioielli sotto casa” il giovedì, “Ti racconto Cremona” il venerdì e “Cosa bolle in pentola” la domenica.

Spazio allo sport locale, alla Cremonese e ai film del weekend, oltre a un gradito ritorno sugli schermi televisivi, la serie tv degli anni ’80 “Highway to Heaven”, in onda dal lunedì al venerdì alle 17:30.

CR1 riparte così con una programmazione ricca di informazione e intrattenimento per tutto il territorio e con tante novità.

