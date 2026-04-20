Toscolano: tre papà picchiati da una banda di ragazzini. Ferito anche un cremonese

Aggrediti da un gruppo di maranza per aver chiesto la restituzione di una cassa acustica che poco prima la gang aveva rubato. Vittima del pestaggio, avvenuto sul lago di Garda, tre papà, tra cui un cremonese che era in vacanza con la famiglia e con due amici, un bresciano di Lumezzane e un bergamasco di Martinengo.

I tre uomini, insieme rispettive famiglie, stavano trascorrendo il sabato sera in un locale sul lungolago di Toscolano Maderno, quando è scoppiata la violenza da parte di un gruppo di giovanissimi, italiani e stranieri, che avevano rubato la cassa acustica alla figlia adolescente di una delle vittime.

Quando la ragazzina ha riferito al padre di essere stata derubata, indicando un gruppetto di quattro ragazzini, i genitori si sono avvicinati a loro, cercando di convincerli a restituire la refurtiva. Ad un certo punto i quattro giovanissimi sono stati raggiunti dal resto del branco, almeno una decina di ragazzini, che hanno cominciato a proferire insulti per poi passare alle vie di fatto, aggredendo gli adulti.

Spintoni, calci e pugni al volto, alla testa e alla schiena dei tre papà, anche quando erano a terra. Alla scena hanno assistito diversi passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. All’arrivo dei carabinieri e dell’ambulanza, però, il gruppo di assalitori si era già volatilizzato. I tre papà sono stati portati in ospedale, medicati e poi dimessi, o con una prognosi di una decina di giorni. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della compagnia di Salò.

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