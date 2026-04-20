Pronto il Parco Didattico Bissolati: sarà uno spazio educativo all'aria aperta

A conclusione di un significativo percorso didattico e naturalistico sviluppato da alunne e alunni della Scuola primaria Bissolati, martedì alle ore 14.30, si terrà l’inaugurazione Parco Didattico Bissolati (via Tagliamento, 2), uno spazio educativo dedicato alla promozione della didattica all’aria aperta, alla valorizzazione dell’ambiente naturale e allo sviluppo delle competenze dei bambini, un esempio virtuoso di educazione ambientale.

Saranno presenti il sindaco Andrea Virgilio, l’assessora all’Istruzione Roberta Mozzi, l’assessora all’Ambiente Simona Pasquali e Daniela Marzani, dirigente dell’Istituto Comprensivo Cremona Due di cui fa parte la scuola primaria “L. Bissolati.

Protagonisti dell’iniziativa saranno gli studenti, il cui coinvolgimento attivo ha reso il progetto un concreto investimento per il futuro, in un connubio virtuoso tra ambiente e apprendimento.

Il Parco Didattico si configura come un ambiente di apprendimento innovativo, progettato per favorire l’esplorazione, la crescita e il contatto diretto con la natura. Il progetto è stato realizzato dal Settore Area Vasta del Comune – Ufficio PLIS, Contratto di Fiume, MAB Unesco Po grande – con la collaborazione degli agronomi comunali e dell’esperta naturalista Maria Cristina Bertonazzi.

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