12 Gen 2026 La Juventus domina la Cremo:
all’Allianz Stadium finisce 5-0
12 Gen 2026 Aem, Peretti: "Azienda promettente
e con tante professionalità"
12 Gen 2026 Scritti intimidatori, pedinamenti e
danni: stalking al rivale in amore
12 Gen 2026 Cordani: "Tarquinio, grande del '900
Il meglio nelle opere meno note"
12 Gen 2026 "Tra etica ed economia: l’economia
civile", incontro il 13 gennaio
Sanremo 2026, l’annuncio di Carlo Conti: “Sarà Laura Pausini a co-condurre il festival”

(Adnkronos) – Sarà Laura Pausini ad affiancare Carlo Conti nella conduzione della 76esima edizione del Festival di Sanremo. L’annuncio è stato dato dallo stesso direttore artistico e conduttore, Carlo Conti, in collegamento con l’edizione delle 20 del Tg1. 

La cantautrice salirà sul palco del Teatro Ariston per tutte e cinque le serate della kermesse musicale, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. 

