Ultime News

12 Gen 2026 "Tra etica ed economia: l’economia
civile", incontro il 13 gennaio
12 Gen 2026 Sputi, calci e spinte al personale
sanitario: a processo un 22enne
12 Gen 2026 Crisi del commercio, in via Solferino
chiude Original Marines
12 Gen 2026 Raddoppio ferroviario, mozione Pd:
"Finanziare subito secondo lotto"
12 Gen 2026 Crescono le truffe telefoniche:
i consigli della questura
Nazionali

Scozia, tifoso ferisce giocatore lanciando un seggiolino: arriva la condanna a 18 mesi

(Adnkronos) – Un tifoso di calcio che ha ferito gravemente un giocatore della sua squadra lanciandogli addosso parte di un seggiolino dello stadio durante una partita di campionato scozzese, è stato condannato a 18 mesi di carcere.  

David Gowans, 32 anni, ha scagliato l’oggetto in campo dopo una partita di campionato tra Aberdeen e Dundee United a Dundee il 17 maggio. Il seggiolino ha colpito Jack MacKenzie dell’Aberdeen, che si era recato nella zona del campo di fronte ai tifosi in trasferta per ringraziarli del loro supporto. Il difensore, che ha riportato una profonda lacerazione al sopracciglio sinistro e un’abrasione sotto l’occhio sinistro, è rimasto “permanentemente sfigurato” a causa dell’incidente.  

Lunedì, pronunciando la sentenza presso la Corte dello Sceriffo di Dundee, lo sceriffo Alastair Carmichael ha detto a Gowans: “Le tue azioni sono state egoiste, stupide, pericolose e totalmente irresponsabili. Non esiste un’alternativa ragionevole a una pena detentiva”. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...