Serie A, oggi Juve-Cremonese – La partita in diretta

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 12 gennaio, i bianconeri ospitano la Cremonese allo Stadium nel monday night della 20esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria netta contro il Sassuolo, mentre quella di Nicola ha pareggiato contro il Cagliari nell’ultimo turno. Calcio d’inizio alle 20:45. 

Dove vedere Juve-Cremonese? La partita sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). La partita sarà disponibile in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW.  

La Juve tornerà in campo sabato 17 gennaio in trasferta contro il Cagliari, alle 20:45. La Cremonese giocherà lunedì 19 allo Zini contro il Verona, alle 18:30. 

